6月から始まった定額減税を受け、4万円均一に価格を下げた緊急セールが始まります。【映像】緊急セールで価格が下がった商品1人4万円の定額減税がスタートしたのに合わせて、イオンは通常5万〜6万円のベッドやテレビなど11品目を、15〜40％割引して販売します。今回の緊急セールは全国のイオン500店舗で、早いところで3日から数量限定で6月いっぱい開催されます。他の小売り各社の間でも、定額減税による消費拡大を期待した