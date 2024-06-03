日本代表MF鎌田大地のクリスタル・パレス移籍がいよいよ決定しそうだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が現地時間６月３日に自身の公式Xを更新。ロマーノ氏が選手の加入確定時に用いる「HERE WE GO」の言葉と共に「ダイチ・カマダはクリスタル・パレスへ、here we go！」と伝えた。【動画】鎌田がインテル戦で決めた衝撃の左足ミドル弾！「金曜日に明らかになったように、口頭合意が確認されて、今週中にメディ