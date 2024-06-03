【ソウル共同】韓国尹錫悦大統領は3日、南東部の慶尚北道浦項沖の日本海に、大量の石油や天然ガスが埋蔵されている可能性が「非常に高い」と発表した。最大140億バレル相当に及ぶという。近く試掘を開始し、来年上半期までには結果が判明する見通しだとしている。埋蔵量について「天然ガスは最大29年、石油は最大4年以上、韓国全体が使うことのできる量だと判断している」と述べた。