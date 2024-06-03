日本初の女性弁護士伊藤沙莉が演じる朝ドラ『虎に翼』（NHK）や、長谷川博己が手段を選ばないダークな弁護士に扮する『アンチヒーロー』（TBS系）など、春ドラマは個性豊かな弁護士の活躍が目立つ。彼らドラマの弁護士は本職からはどう見られているのだろうか。そこで現役の弁護士にアンケートを敢行。がっかり＆よかった弁護士ドラマを挙げてもらった。同時に全国の女性500人に聞いたランキングも発表！ プロの目との違いは、