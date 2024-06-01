突然の退場劇だった。5月26日、西武・松井稼頭央監督（48）が休養し、渡辺久信GM（58）が監督代行を兼任することが発表されたのだ。【画像】発端になった山川穂高はソフトバンクで打撃好調という皮肉現役時代は走攻守揃った“ミスターレオ”。メジャー挑戦後、楽天を経て古巣に戻り、引退翌年の19年から二軍監督や一軍ヘッドコーチを歴任。満を持しての一軍監督は今季で2年目だったが、24日に12球団最速で30敗に到達するなど、