トヨタ自動車マツダなど国内自動車メーカー５社で「型式指定」に関する不正が確認された問題で、国土交通省は３日、不正のあった計３８車種（現行生産中の６車種を含む）について、「いずれも基準適合性に問題はないと各社から報告を受けている」と明らかにした。国交省はメーカーからの報告とは別に独自試験を行い、安全・環境基準に適合しているか確認を進める。