全国で34の認可保育園を運営し、児童3000人超を抱えるコビーアンドアソシエイツ（東京都目黒区）では、ホテル総料理長経験者が児童の献立を監修し、園には調理師とキッチンスタジオまでついている。なぜそこまでやるのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが聞いた――。※本稿は、野地秩嘉『少子化に挑む保育園』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■銀座東急ホテルの元総料理長が監修保育指針にある「1．保育の