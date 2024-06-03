国土交通省は、ダイハツ工業などによる車両認証試験での相次ぐ不正をうけて実施した自動車メーカーなどの内部調査で、トヨタなど5社から不正行為が報告されたと明らかにしました。【映像】トヨタ・ホンダなど5社から不正行為報告国交省によりますと、5月末の時点で不正行為が報告されたのは、トヨタ自動車、本田技研工業、マツダヤマハ発動機、スズキの合計5社です。5社は、自動車の大量生産に必要な型式指定の認証試験で、