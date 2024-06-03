ホンダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、22車種について「不適切な事案」があった、と明らかにした。対象の車種と型式は次の通り（ホンダの公表資料から）。●騒音試験における不適切事案【INSPIRE（インスパイア）生産期間2007年12月〜10年7月】DBA-CP3【FIT（フィット）同09年11月〜19年9月】DBA-GE6、DBA-GE8、DBA-GK3、DBA-GK4、DBA-GK5、DBA-GK6、DAA-GP1、DAA-GP4、DAA-GP5、DAA-GP6【CR-Z