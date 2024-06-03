スマートフォンの人気ゲーム「あんさんぶるスターズ！！」を巡り、登場するキャラクターに虫の画像を無断で張り付けてネットで拡散させたとして、京都府警は3日、会社員の女性（25）＝東京都葛飾区＝を著作権法違反の疑いで書類送検した。女性は調べに「推しのキャラの扱いが粗末だったから」と容疑を認めているという。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件あんさんぶるスターズはアイドルの育成ゲームで、京都市下京区のゲ