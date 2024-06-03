雨の日が多くなると困るのが洗濯。部屋干ししていると、生乾きのイヤ〜な臭いに悩まされる人も多いと思います。そんな臭いを防ぐ、今こそ知りたい「洗濯術」を洗濯のプロに聞きました。【写真を見る】「洗濯後5時間以内に乾かしきる」洗濯のプロが伝授！梅雨の“生乾き臭”撃退法【Nスタ解説】洗濯のプロが伝授梅雨の“生乾き臭”撃退法南波雅俊キャスター:“洗濯の達人”「洗濯ブラザーズ」の次男・茂木康之さんに話を伺いまし