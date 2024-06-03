埼玉県戸田市の首都高5号池袋線下りで5月14日、トラックと乗用車計7台が追突した事故で、警視庁は3日、死亡した3人の身元を公表した。【動画】首都高池袋線で起きた、7台の事故交通捜査課によると、亡くなったのは東京都中央区晴海2丁目、会社員の船本宏史さん（54）▽長野市篠ノ井会、職業不詳の小松謙一さん（58）▽東京都荒川区南千住6丁目、会社員の杉平裕紀さん（42）。それぞれ自家用の普通乗用車やワゴン車を運転してい