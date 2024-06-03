7月7日投開票の東京都知事選に”反自民”を掲げて出馬表明した立憲民主党の蓮舫参院議員（56）に対し、テレビ番組で「ウンザリ」と繰り返し発言した “女性タレント”について、SNS上で賛否さまざまな意見が上がっている。蓮舫氏に物申したのはタレントの眞鍋かをり（44）。5月30日、情報番組『ひるおび！』（TBS系）に出演した際、都知事選について「蓮舫さんが自民批判を繰り返しながら立候補されているのを聞いていると、国政の