Jリーグ歴代最多得点記録を持つサッカー元日本代表FWの佐藤寿人氏（42）が2日、自身のインスタグラムを更新。4月25日にニュースサイト「FRIDAYDIGITAL」で30代の一般女性との不倫疑惑が報じられたことを受けてコメントした。佐藤氏の投稿全文は以下の通り。この度は私事でお騒がせいたしまして申し訳ありませんでした。引退してから様々な場所や形でスポーツ、サッカーの普及や楽しさを支えてくださっている方々がたくさんい