ユーチューバー「カジサック」としても活躍するお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女でモデルの梶原叶渚（かんな＝１４）が２日、自身のインスタグラムを更新。沖縄での家族旅行の様子を公開した。叶渚は沖縄発祥の人気アイスクリームチェーン・ブルーシールのＴシャツを身にまとい、同店のドリンクを手にした写真を掲載し、「ジュース美味しかったです」と投稿。Ｔシャツを丸めてまくり上げ、ウエストをチラ見せするシ