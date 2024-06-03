俳優・木村拓哉さん（51）と歌手・工藤静香さん（54）の長女でフルート奏者のCocomiさん（23）が2024年6月2日、インスタグラムで、自身のソロショットに「力入りすぎ」な母が写りこんでいることにツッコミをいれた。写真をよく見ると写っているのは...Cocomiさんは「Mecha Oi C〜‼️最高でした。母、写真撮るのに力入りすぎ」とコメントし、中華料理屋の前で撮影した自身の写真や、料理の写真を公開した。Cocomiさんの