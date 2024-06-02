【写真18枚】「豪邸とかいうレベル超えてる…」“まるでCG”な12億円新居に開いた口がふさがらない大谷翔平が“12億円”で新居を購入大谷翔平選手（29）がロサンゼルス近郊に新居を購入したことが、5月22日付のロサンゼルス・タイムズ紙で報じられた。購入金額は785万ドル、日本円にして約12億円。米国の人気コメディアンが2018年に732万7000ドルで購入した物件で、離婚を機に売りに出していたというのだが、契約金1000億円