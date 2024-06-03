神戸市で、コロナワクチンを接種した翌日に死亡した男性の遺族が国などに損害賠償を求める訴えを起こしました。【写真を見る】コロナワクチン接種の翌日に死亡男性の遺族が国などを提訴兵庫訴えを起こしたのは、2021年に73歳で死亡した神戸市の小倉豊彦さん（当時73）の兄弟3人です。訴状によりますと、小倉さんは2021年7月、市内の病院でファイザー社製のコロナワクチンを接種したおよそ15時間後、急性心不全で死亡しました。