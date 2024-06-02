中国製児童用スリッパの大部分から基準を超過する有害性分が検出された。一部の製品では基準値を８０５倍も超える有害成分が出てきたりもした。児童の早熟症、自閉症、未来の不妊を誘発しかねない成分だ。香港紙の星島日報は先月３１日、中国の澎湃新聞を引用してこのように報道した。澎湃は中国の電子商取引プラットフォーム大手５社で販売数上位を占めた児童用スリッパ５０製品を購入した。オフライン店舗でも１２種類の製品を直