52歳の誕生日迎えたロバーツ監督にウイスキーチョコレートプレゼント米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手が指揮官に贈った誕生日プレゼントが話題を呼んでいる。5月31日（日本時間6月1日）に52歳になったデーブ・ロバーツ監督に、日本のウイスキーチョコレートボックスを贈呈したと米記者が報道。「全て妻のアイデアで実行した」と伝えると、米ファンから「マミコはレジェンドだ」「オオタニと彼の妻はかなりいいチーム