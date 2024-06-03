国土交通省がトヨタ自動車などによる車両認証の不正を発表した3日午後、愛知県豊田市内の同社工場では、交代制の勤務を終えた大勢の社員らが通常と変わらない様子で帰路についていた。【写真複数】不適切事案が発覚したトヨタ車種30代の男性社員は、「ダイハツであったので、他でもあるかも知れないと思っていましたが、トヨタもでしたか……」と絶句。今回の不正について現段階で社内で説明は無かったといい、「とにかくお客