緊急地震速報が広範囲に出た訳「短時間に同じ場所で複数発生すると難しい」SBS NEWS

緊急地震速報が広範囲に出た訳「短時間に同じ場所で複数発生すると難しい」

by ライブドアニュース編集部

  • 石川県能登地方で3日午前6時31分頃、最大震度5強の地震が発生した
  • 気象庁緊急地震速報を北陸、甲信、東海、関東、東北、近畿地方に発表
  • 短時間に同じような場所で複数発生した場合、予測が難しいとのこと
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