東京都千代田区の靖国神社で1日朝、石柱に「Toilet」と赤いスプレーで落書きされているのが見つかった。落書きする様子が映った動画がSNSに投稿されており、警視庁はこの動画に映っている男性や撮影者など複数の人物が関与したとみて、器物損壊容疑で調べている。男性は中国籍で、すでに出国したという。靖国神社=2022年4月21日、東京都千代田区公安部によると、5月31日午後10時ごろ、靖国神社入り口近くに立っている「社号標