JR有楽町駅前で演説をする蓮舫氏スポーツ報知

公約発表時期を小池都知事と合わせる蓮舫氏「同じもの出されるのはつらい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 都知事選への立候補を表明した蓮舫氏が2日、報道陣の取材に応じた
  • 公約発表については小池百合子都知事と「同じくらいの時期に」と言及
  • 理由を問われると「同じものを出されるのはつらい」などと回答した
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