岩橋良昌と舌戦…真木よう子の現在 手を差し伸べたパートナーと心機一転かFRIDAYデジタル

岩橋良昌と舌戦…真木よう子の現在 手を差し伸べたパートナーと心機一転か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元プラマイ岩橋良昌と舌戦を繰り広げるなどし、体調不良に陥った真木よう子
  • 真木の個人事務所に移籍したというパートナーについて、FRIDAYが報じた
  • 真木をこれからも「心身ともに支える」ということだと思う、と近しい人物
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