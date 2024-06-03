東京・千代田区の靖国神社で中国籍の男が石柱に落書きした事件を受け、中国外務省は外国にいる中国人に対し、不適切な行動を控えるよう呼びかけました。中国外務省毛寧 報道官「外国にいる中国国民が現地の法律や法規を遵守し、理性的に要求を表現するよう改めて注意する」中国外務省の3日の記者会見では、靖国神社の石柱への落書きや尿をかけるような行為をめぐり、記者から「中国人は海外でどう振る舞うべきか」と質問が