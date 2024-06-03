路線バスに追突した軽ワゴン車の男性運転手が死亡し、バスの乗客4人もけがをしました。2日午後8時半ごろ、北海道・札幌市白石区の通称「東北通」で、軽ワゴン車が信号待ちで停車していた路線バスに追突しました。この事故で、軽ワゴン車を運転していた会社員・宮本成行さん（56）が死亡しました。バスには乗客・乗員7人が乗っていて、50代と40代の女性など4人の乗客が負傷しました。現場には、軽ワゴン車の目立ったブレーキ痕がな