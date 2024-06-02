カオスな交通渋滞しつこい超円安が続く中、米国や欧州の物価高を聞くにつけ海外旅行熱が冷めていくばかりの日本人。そんな中、“穴場”としてバラエティー番組でクローズアップされているのがベトナムだ。首都ハノイ行き直行便は東京から5時間35分、大阪から5時間という近さ。個人旅行の場合、予算は3泊4日で5万円ほどあれば十分。しかも街中いたるところで美味なローカル料理が堪能できるとあって、日本からの観光客が増えてい