【AFP＝時事】インドネシア東部・北マルク（North Maluku）州ハルマヘラ（Halmahera）島のイブ山（Mount Ibu）が2日噴火し、噴煙は7キロ上空にまで立ち上った。当局によると、噴火は午後12時45分に始まり、6分13秒にわたり続いた。当局は先月16日から、イブ山の警報レベルを4段階のうち最高に引き上げており、2日までに2500人が避難所に移っていた。当局は近隣住民に対し、屋外での活動を避け、砂混じりの降灰が続く間は屋内