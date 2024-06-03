小学校低学年の女児にエアソフトガンを発射しけがをさせたとして、茨城県警は3日、母親で水戸市城東の無職、金田明日香容疑者（26）と、内縁の夫で無職、渡辺恭章容疑者（45）を傷害容疑で逮捕した。3年前にも虐待をうかがわせる情報があり、県警が詳しい経緯を調べている。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は5月下旬に自宅で女児に、金田容疑者がエアソフトガンでプラスチック製の弾を発射し、渡辺容疑者と2人で