小学校低学年の女児にエアソフトガンを発射しけがをさせたとして、茨城県警は3日、母親で水戸市城東の無職、金田明日香容疑者（26）と、内縁の夫で無職、渡辺恭章容疑者（45）を傷害容疑で逮捕した。3年前にも虐待をうかがわせる情報があり、県警が詳しい経緯を調べている。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は5月下旬に自宅で女児に、金田容疑者がエアソフトガンでプラスチック製の弾を発射し、渡辺容疑者と2人で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. UNIQLO着用し1時間外出 衝撃事実
- 2. 土屋太鳳の姿に違和感? 心配の声
- 3. コンビニで性的暴行か 男を逮捕
- 4. キンプリ「下ネタ音声」が流出か
- 5. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
- 6. 最近いつSEXした? 既婚200人回答
- 7. 峰不二子役・増山江威子さん死去
- 8. 緊急地震速報 広範囲に出た訳
- 9. バルミューダ 失速の根本原因
- 10. ゴミ屋敷に住む彼氏 正体に驚き
- 1. コンビニで性的暴行か 男を逮捕
- 2. 緊急地震速報 広範囲に出た訳
- 3. 美智子さま報道 雅子さま怒りか
- 4. ホストにハマり風俗へ 48歳後悔
- 5. キセル横行 大人がやり方伝授か
- 6. あんスタキャラを無断加工し拡散
- 7. 月収30万超えも人手不足の業界
- 8. 首都高で死亡 3人の氏名を公表
- 9. 靖国神社に落書き 中国コメント
- 10. 美智子さま 新型コロナに感染
- 1. 今井絵理子氏の長期欠席に疑惑
- 2. スコフォ飼わないで 専門家警告
- 3. 中2で初刺青 50歳で隠居したい訳
- 4. 橋下氏の主張に面倒臭い Xで苦言
- 5. 蓮舫氏 小池知事の「まね」警戒
- 6. マイナ保険証、利用率低迷続く＝一本化…
- 7. 米 セミ1兆匹が羽化する予想も
- 8. トヨタなど複数社で不適切な事案
- 9. 品川4人死亡 1年前に妻に異変か
- 10. 栩内被告への判決にネットの反応
- 1. ジムでナンパ 振り向いて衝撃
- 2. 常に不機嫌顔な赤ちゃん 米話題
- 3. ジョン・レノンの息子に猛批判
- 4. 北朝鮮「汚物風船」を一時中断
- 5. 子を乗せもがく母イルカに韓国涙
- 6. 北で「キム・ヨンジャ禁止令」
- 7. カナダの猟奇殺人犯が襲われ死亡
- 8. ソバカス入れた英女性に「汚い」
- 9. １９３９年に借りたコナン・ドイル作品…
- 10. 中国「自制に限界」比と米に警告
- 1. バルミューダ 失速の根本原因
- 2. ワークマン女子の致命的な弱点
- 3. 高2娘 スタバ&便秘予防代に月2万
- 4. 日本 子どもの幸福度も低水準に
- 5. トヨタ、マツダなど5社に国交省が立ち…
- 6. JR西がTシャツ勤務OKにした理由
- 7. トヨタ不正 仕組み問題視する声
- 8. 早生まれも影響? 子が失速する訳
- 9. 豪で介護のバイト 月収は80万円
- 10. 定年制廃止すべき 60〜70代支持
- 1. ホテル行こう 女上司の驚き手口
- 2. Amazonセールで売れたものTOP15
- 3. セブン銀行チャージで全額還元も
- 4. Amazon ヘインズTシャツが41%OFF
- 5. 今売れてる170g以下デジカメ 1位
- 6. Amazonセール 飲料が最大42%OF
- 7. マンガ「HUNTER×HUNTER」が週刊少年ジ…
- 8. 防災グッズが最大44%オフに
- 9. AppleがM2搭載iPad AirのGPUを10コアか…
- 10. 6/3の注目商品が最大71％オフ
- 1. 「ミニスカで始球式」破壊力話題
- 2. 笹生優花 全米女子OP2度目の優勝
- 3. BD客席で乱闘騒ぎ 10分中断に
- 4. BD3連敗の瓜田純士「もう無理」
- 5. 堂安の妻が顔出し 2ショット反響
- 6. 全米ゴルフ 選手の喫煙姿が物議
- 7. 大谷翔平の妻の発案 誕プレ話題
- 8. 日ハム23歳が衝撃弾 異次元の3冠
- 9. 監督祝う大谷の行動 米で大ウケ
- 10. 肩むき出し「きつねダンス」に虜
- 1. 土屋太鳳の姿に違和感? 心配の声
- 2. キンプリ「下ネタ音声」が流出か
- 3. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
- 4. 峰不二子役・増山江威子さん死去
- 5. あびる優 イチャイチャ投稿物議
- 6. 真木よう子に手を差し伸べた俳優
- 7. 性適合手術から7年 水着姿に称賛
- 8. 実は2世タレント 驚いた芸能人
- 9. 母が安楽死し家族悲痛 放送反響
- 10. Koki,の「デート」投稿 厳しい声
- 1. 25年間レス 我慢できず妻大爆発
- 2. 人気になりそうな予感しかない♡…
- 3. しまむら 使わぬ衣料品を回収へ
- 4. 天然の夫 誘惑するママ友を撃退
- 5. 乳児の泣き声に怒り ギャル論破
- 6. 夫が再び妻に心惹かれる瞬間 5選
- 7. 夫と性行為したくない 理由不明?
- 8. 飲食店で気遣い 実はマナー違反
- 9. 産後うつで妻入院 モラ夫別人に
- 10. 略奪婚したら天罰がくだった話