2024年6月2日から順次放送されている、人気アニメ「鬼滅の刃 柱稽古編」最新話をめぐり、2日夜にXで「集合体恐怖症」がトレンド入りする事態が起きた。「さすがにやめてくれ...」集合体恐怖症は、「トライポフォビア」とも呼ばれる。症状には個人差があるが、小さな穴や斑点などといった図形の集合体に恐怖したり、嫌悪感を抱いたりするのが特徴だ。小さい円形の実が寄り合った形状の蓮の実を、他の画像と組み合わせた「蓮コラ」な