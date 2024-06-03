テレビ東京は3日、不適切な内容があったとする『激録・警察密着24時!!』に関する処分を公表。同日付で、番組担当者と監督責任者を減給などとした。また、石川一郎代表取締役社長も役員報酬の30％を2ヶ月返上するとした。同局は「2023年3月28日に放送した『激録・警察密着24時!!』において不適切な内容がありました。放送責任に照らしてテレビ東京は、本日付で番組担当者及び監督責任者の計2名に対して減給等の社内処分を決定し