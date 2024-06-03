先月20日に肺炎で亡くなったことが発表された、人気アニメ作品「ルパン三世」の峰不二子役などで知られる、声優の増山江威子さん。 【写真を見る】【ドラゴンボール・ピッコロ役】古川登志夫さん増山江威子さんを追悼【ONE PIECE・エース役】人気アニメ作品「ONE PIECE」のエース役・「ドラゴンボール」シリーズのピッコロ役・「機動戦士ガンダム」のカイ・シデン役、「うる星やつら」の諸星あたる役などで知られる、声