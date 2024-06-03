GENKING.さんがインスタグラムに可憐なビキニ姿を投稿した。【写真】「とんでもねぇ美人だ！」GENKING.さんの胸元あらわなビキニ姿GENKING.さんは2015年にユニセックスキャラとしてテレビでブレイク後、2017年に性適合手術を受け、本名を田中沙奈（現在は佐奈）に改名して戸籍上も女性になった。インスタグラム上では「とんでもねぇ美人だ！」「綺麗すぎる」と賞賛の声が上がっています。GENKING.さんはインスタグラムで注目を浴び