日本ハムの新庄剛志監督が３日、自身のインスタグラムのストーリーを更新。この日発表された「マイナビオールスターゲーム２０２４」（７月２３日エスコンフィールド、２４日神宮球場）のファン投票中間発表で、パ・リーグの全内野ポジションの１位を日本ハムの選手が独占したことに「皆さんありがとうございます泣く」と思いをつづった。この日の発表で遊撃手部門で水野が１位に浮上。先発山崎、中継ぎ河野、抑え田中、捕手