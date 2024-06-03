米女子ゴルフツアー今季メジャー第２戦「全米女子オープン」を制した笹生優花（２２）と渋野日向子（２５＝サントリー）が手にした賞金が話題となっている。笹生は２０２１年大会に続く２度目の優勝で、日本勢のメジャー２勝目は男女を通じて初の快挙となった。米メディア「ヤフー」は、「笹生は全米女子オープンで２勝目を遂げ、合計３４０万ドル（約５億３０００万円）を獲得した。３年間で優勝者の取り分は１００万ドル（約