¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤ÎË¡Îá°ãÈ¿µ¿¤¤È¯³Ð¡¢¥Æ¥ìÅì¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¼èºà¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤·¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤¬¿ÞÌÌ¤È°ã¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ü¹©¤·¤¿¤È¤¹¤ëÌäÂê¡£¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬5·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ü¹©¤·¤¿¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯3·î¡¢´ôÉì¸©¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÉô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²°º¬Î¢¤Ë¡Ö³¦ÊÉ¡×¡Ê¤«¤¤¤Ø¤¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³¦ÊÉ¤È¤ÏÉô²°¤ÈÉô²°¤ò»ÅÀÚ¤ëÊÉ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å·°æ¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È·úÃÛ´ð½àË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä´ºº¤·¤¿°ìµé·úÃÛ»Î¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬Á´¸Í¤Ë¹¤¬¤ë´í¸±À¤ä¡¢ËÉ²»ÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Î²°º¬Î¢¤Ï´°Á´¤Ë¶õÆ¶¤Ç¡¢³ÆÉô²°¤Î¾å¤ò¼«Í³¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§okei¡Ë
Êä½¤ÈñÍÑ¤Ï4000Ëü±ß¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤Ê¤¢¡Ä¡×
¤Þ¤¿¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤âÀìÌç²È¤¬¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢³¦ÊÉ¤Ï¥Ù¥Ë¥ä°ìËç¤Ç¡Ö´°Á´¤Ë·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£Êä½¤ÈñÍÑ¤ÏÅ·°æÉô¤Î¤ß¤Ç1000Ëü±ß¡¢ÊÉ¤òÆþ¤ì¤ë¤È4000Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤Ê¤¢¡Ä¡×¤ÈÓ¹¤ë¡£
Êä½¤¹©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÅ¾µïÈñÍÑ¤Ê¤É¤â¿ôÉ´Ëü¤«¤«¤ë¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¡Ê¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¡Ë¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê±£¤·»ö¡¢àìáÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·¬Ì¾»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤¬Àµ¼°¤Ë¸¡ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î27Æü¡£¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤Ï
¡Ö¿ÞÌÌ¤È°ã¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ü¹©¤·¤¿¤¿¤á¡¢Êä½¤¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×
¤È¡¢¶ÛµÞÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Ë915Åï¡£Á´ÈñÍÑ¤ò¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹Â¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¯³Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö3·î¤È4·î¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤À¡£
20Ç¯Á°¤«¤é±£ÊÃ¡© ¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê·úÊª¡×
Å·°æÎ¢¤ÎÌäÂê¤Ï²áµî¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤Ï¡¢²ÈÄÂ30Ç¯ÊÝ¾Ú¤òëð¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ò´«¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤«¤é°ìÊýÅª¤Ê²òÌó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÊ£¿ô¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¦ÊÉÌäÂê¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬2012Ç¯¤Ë¤½¤ì¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹Â¦¤ÏÏÂ²ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£Åö»þÄ´ºº¤·¤¿°ìµé·úÃÛ»Î¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½»¤à¤¿¤á¤Î·úÊª¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¥«¥ÍÌÙ¤±¤Î·úÊª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê·úÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼Â¤ÏËÁÆ¬2·ï¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«Æþ¼ê¤·¤¿¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç±£ÊÃ¡¦ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3·î¤È4·î¤Ë»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥½¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥½¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Ç§¼±¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ
5·î29Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÅÄ¿¬ÏÂ¿ÍÀìÌ³¤Ï¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ò¡¢¡Ö¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤È¸½¾ì¤È¤Î¾È¹ç³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÒÆâ¸¡ººÂÎÀ©¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ïº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·2012Ç¯¤ÎºÛÈ½¤Î·ï¤ò²¿ÅÙ¤âÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖºÛÈ½¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³¦ÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö2¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡×ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡Ö·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ç§¼±¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢É½¾ð¤Ï²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¡Ê¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹¤Î¡Ë·úÃÛ»Î¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àß·×¿ÞÌÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³¦ÊÉ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬·úÃÛ»Î¤À¤±¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ï¿¼»³¼ÒÄ¹¤ËºÆ»°¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤â±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷Æü¤Î5·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21¤ÏºÆ¤ÓÄ´ºº¤Î·Ð²á¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼èºàÎÏ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¼èºà¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£