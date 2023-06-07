中田敦彦の松本人志への提言が物議
『中田敦彦の松本人志への提言が物議』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年7月11日
2023年7月10日
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中田敦彦の「懺悔」に批判続々 「謝罪するなら松本さんにだろ」の声も
9日のYouTubeで相方・藤森慎吾へ「懺悔」するもネット上では冷ややかな声が
女性自身
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中田敦彦、松本人志への提言「ミスった」人間力を上げないといけない
松本人志への提言を巡り、「いろいろ考えると、ミスった」と切り出した中田
デイリースポーツ
2023年7月8日
2023年6月21日
2023年6月17日
2023年6月13日
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中田敦彦の自画自賛するような発言に冷ややかな声「可哀想で哀れ」
動画で「ご存知のとおり、頭はいい」と自画自賛するような発言をしたという
Smart FLASH
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中田敦彦、騒動を振り返り自画自賛「なまじ頭が良いから」
12日更新のYouTube動画では騒動を振り返り「自画自賛」した、と筆者
女性自身
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粗品が提言騒動の「THE SECOND」に毒づく「成功してないやつらの大会」
霜降り・粗品は「15年以内に成功してない人らのネタの大会」と動画で言及
東スポWEB
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中田敦彦、「松本人志愛」示すも提言動画がフリー素材化する地獄絵図に
お笑い界では早速「パロディーフリー素材化」されている、と筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
2023年6月12日
2023年6月11日
2023年6月10日
2023年6月9日
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中田敦彦が松本人志を批判した騒動 最も得をしたのは藤森慎吾か
騒動について2人で語る動画がアップされると、藤森慎吾に好意的な意見も
Smart FLASH
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中田敦彦、松本人志からの反応にビビった？「釣り」にしたいとの見方も
松本批判はあくまでも企画で、「釣り」ということにしたいのではと放送作家
週刊女性PRIME
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松本人志批判から10日、中田敦彦が更新した動画に「ダサい」などの声
終始ボケの姿勢で、松本からの呼びかけにも正面からは返答せず
女性自身
2023年6月8日
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松本人志批判から10日、中田敦彦が沈黙破るも…内容はボケに終始
藤森慎吾とのzoom対談で終始ボケ続け、藤森がブチギレるという展開に
Smart FLASH
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中田敦彦、松本人志への「提言」後初の動画公開「これが俺の面白い」
相方・藤森慎吾と騒動に言及し、各方面からの声を取り上げる場面も
オリコンニュース
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中田敦彦がチョコプラに送ったLINEの内容 松尾駿は「どうでもいい」
長田庄平が中田敦彦への「共演NG」を宣言した動画の時系列などを説明
女性自身