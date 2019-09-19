さいたま市で小4男児の遺体発見

2019年9月18日、さいたま市の集合住宅メーターボックス内で男児の遺体を発見。警察が殺人事件として捜査。

2019年9月28日

2019年9月24日

2019年9月22日

2019年9月21日

2019年9月20日

2019年9月19日