さいたま市で小4男児の遺体発見
2019年9月18日、さいたま市の集合住宅メーターボックス内で男児の遺体を発見。警察が殺人事件として捜査。
2019年9月28日
2019年9月24日
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千原ジュニアが小4殺害の義父に憤り「子どもが子どもを殺した」
「子どもが子どもを『殺した』ような気がしますね」と静かにコメント
ABEMA TIMES
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小4殺害の義父 妻が家計を支えることへコンプレックスか
教員として働いている妻に対し、義父は無職だったことを精神科医は指摘
Smart FLASH
2019年9月22日
2019年9月21日
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小4男児の遺体が見つかった事件 ごみ袋から延長コードと靴見つかる
男児の靴と凶器とみられる延長コードがごみ袋の中から見つかったと分かった
日テレNEWS NNN
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小4の遺体が見つかった事件で逮捕された義父 親子関係に葛藤か
義父と男児は表面上、良好な関係だったとみられることが判明している
共同通信
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小4殺害 義父の同級生「芸能事務所みたいなところに入りたいって…」
逮捕された義父について、高校の同級生はおしゃれに気を使っていたと言及
スポーツ報知
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石原良純が小4殺害で逮捕の義父に「いきなり父になる覚悟って」
「本当の父親じゃない」との言葉に立腹したという義父に、石原良純が言及
スポーツ報知
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小4男児の遺体が見つかった事件「延長コードで首絞めた」と義父が供述
義父は「自宅にあった延長コードで首を絞めた」と話していることが分かった
日テレNEWS NNN
2019年9月20日
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小4男児を殺害したとされる義父 大学時代は福祉・保育関係の仕事を志望
高校時代の同級生によると、ハンディのある同級生にも平等に接していたそう
文春オンライン
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坂上忍が小4殺害の義父の供述に憤り「こんな言葉ぐらい想定内で…」
逮捕された義父は「本当の父親じゃないくせに」と言われて立腹したという
スポーツ報知
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小4殺害事件 義父が帽子をなくした息子を注意し口論になったか
男児が帽子をなくし、義父が注意したところ口論になったとみられている
日テレNEWS NNN
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小4殺害事件 義父「本当の父親じゃないくせにと言われ…」と供述
住宅のメーターボックスの中に遺体を遺棄した疑いで、義父が逮捕された
スポーツ報知
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小4殺害事件 実父の父「腹立たしいとかそんなレベルじゃない」
逮捕された男は男児の義理の父親で、教師である母親の再婚相手だという
スポーツ報知
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小4の死体を遺棄した疑いで父を逮捕「自宅で殺した」という趣旨の供述
逮捕された父親が「自宅で殺した」という趣旨の話をしていることが分かった
日テレNEWS NNN