ドルトムントのバス付近で爆発事件
香川真司選手が所属するサッカーのドイツ1部リーグ、ドルトムントの選手がスタジアムに向かう途中、乗っていたバスの近くで3回の爆発が発生。
2017年4月21日
2017年4月17日
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ドルトムントの爆発事件 起爆が「あと1秒早ければ」大惨事も
爆弾の起爆があと1秒早ければバス全体が最大の衝撃を受けていたと独捜査局
FOOTBALL ZONE
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前園真聖氏がドルトムントの爆発事件に指摘「賭博がらみの可能性も」
今回のような事件は賭博がらみではないかと噂されると前園氏
ZONO'S EYE
2017年4月14日
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クロップ監督がドルトムントの爆発事件を語る「友人の多くがバスの中に」
一緒に戦ってきた選手である「私の友人の多くがバスの中にいたんだ」と監督
Qoly
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香川真司、爆破事件後の心境語る「恐ろしいことを経験してしまった」
「試合できる状態ではなかった。それはみんな一緒だと思う」とコメント
東スポWEB
2017年4月13日
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香川真司 ドルトムント爆発事件に言及「気持ちの整理は難しかった」
「気持ちの部分で整理するのは難しかった」と心情を明かした
SOCCER KING
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ドルトムント サポーターたちが圧巻のコレオグラフィーで選手迎える
南スタンドのサポーターが圧巻のコレオグラフィーで選手を歓迎
Qoly