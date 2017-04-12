ドルトムントのバス付近で爆発事件

香川真司選手が所属するサッカーのドイツ1部リーグ、ドルトムントの選手がスタジアムに向かう途中、乗っていたバスの近くで3回の爆発が発生。

2017年4月21日

2017年4月17日

2017年4月14日

2017年4月13日

2017年4月12日