清水富美加の出家騒動
清水富美加が芸能界を引退し、「幸福の科学」の活動に専念する決意を固めたと宣言した。
2018年5月11日
2017年11月18日
2017年8月9日
2017年7月12日
2017年6月7日
2017年5月29日
2017年5月28日
2017年5月27日
2017年5月26日
2017年5月21日
2017年5月20日
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清水富美加がレプロとの契約終了「心より感謝申し上げます」
清水が2月に出家した「幸福の科学」から、報道各社へファクスが送られた
日刊スポーツ
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清水富美加の契約が20日で満了に 「幸福の科学」との交渉は平行線
2月に「幸福の科学」へ出家した清水に、事務所は1年延長オプションを通知
スポニチアネックス
2017年4月30日
2017年4月17日
2017年4月1日
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平祐奈、清水富美加の著書をネタに？会場が微妙な雰囲気に包まれる
壇上で「全部皆さんにお届けするので。『全部、言っちゃうね』」とコメント
日刊スポーツ
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飯豊まりえ、清水富美加とのW主演作公開で涙 騒動中の重圧語る
監督が「まりえちゃんは大変な主演の責任を懸命に果たしました」とねぎらい
オリコンニュース