GALAXY S7
『GALAXY S7』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月30日
2016年12月28日
2016年10月25日
2016年9月20日
2016年9月1日
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「Galaxy S7 edge」でできる本格的なRAWデータ現像
イメージセンサーの情報をそのまま記録するRAWデータ保存などの特徴を持つ
livedoor
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Galaxy S7 edge デジカメに匹敵する注目すべきカメラ機能
スマホならではの機能とデジカメのようにサクサク撮影できる点が良いと筆者
livedoor
2016年8月30日
2016年6月23日
2016年6月9日
2016年6月1日
2016年5月31日
2016年5月20日
2016年5月13日
2016年3月18日
2016年3月14日
2016年2月22日
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16年最上級のスペック 「Galaxy S7/edge」の実機レポート
常時点灯ディスプレイを搭載し、スリープ状態でも時刻やスケジュールを表示
Engadget 日本版
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サムスンが「Galaxy S7/edge」を発表 防水機能やmicroSDが復活
「Galaxy S6」シリーズでは省かれたmicroSDが復活し、防水にも対応
エスマックス