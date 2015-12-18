クラブW杯2015
『クラブW杯2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月26日
2015年12月25日
2015年12月23日
2015年12月22日
2015年12月21日
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スアレスが日本で必ず持ち歩いた謎の「カップ」 決勝戦の直前にも
公式チャンネルの映像によると、決勝戦の直前にも持っていたことが判明
Qoly
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バルセロナ テア・シュテーゲンが優勝後の歓喜の輪に加わらず
試合後のビクトリーランではテア・シュテーゲンが歓喜の輪に加わらなかった
Qoly
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バルセロナの真骨頂 一本の対角線キックを蹴るための周到な準備
パスサッカーを展開し、何本か見せたサイドチェンジには意図があったと筆者
杉山茂樹のBLOG
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澤穂希が夫の辻上裕章氏とクラブW杯観戦 初の2ショット披露
澤穂希は、優勝トロフィーを表彰台まで運ぶプレゼンターを務めた
スポニチアネックス
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バルセロナのMSNが躍動 メッシ「どんなときでも3人で良いプレーできる」
決勝ではバルセロナのメッシ、スアレス、ネイマールの「MSN」トリオが躍動
ゲキサカ
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広島が広州恒大に2−1で逆転勝ちし世界3位に ドウグラスが2得点
途中出場のFWドウグラスが後半25分と38分にヘディングで決め逆転勝利
スポーツ報知
2015年12月20日
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佐藤寿人 クラブW杯の賞金は「サッカースタジアムの建設に」
賞金の3億円は、サッカースタジアム建設のために使うべきだと佐藤寿人
SOCCER KING
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サンフレッチェ広島が広州恒大に逆転勝ち 名将スコラーリ監督も脱帽
広州恒大の名将スコラーリ監督は「広島が良かった」と脱帽
デイリースポーツ
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バルセロナが史上最多3度目のクラブW杯制覇 リバープレートに快勝
2011年以来4年ぶり史上最多3度目のクラブ世界一に輝いた
スポニチアネックス
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ビートたけしがクラブワールドカップの日本開催に苦言「やめちゃえ」
番組では来日した南米クラブのサポーターが街で大騒ぎしている様子を紹介
トピックニュース
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ネイマールが表参道で2000万円の爆買い 桁はずれの快気祝いか
「GaGa MILANO」表参道店で、腕時計16点、小物5点を購入した
スポーツ報知
2015年12月19日
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サンフレッチェ広島が広州恒大との3位決定戦へ 森保一監督が意気込みを語る
「日本の代表として、この日本で勝って3位を獲得したい」と強調
SOCCER KING
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イニエスタがモヒカン風の髪型で試合に登場 娘からのお願い断れず
17日の試合ではサイドを刈り上げ、モヒカン風の髪型で登場
ゲキサカ
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リーベルプレートのサポーターが日本の酔っぱらいに絡み爆笑
酔っ払いに「ボカは弱虫だ！」とライバルチームを貶す内容の歌を伝授
Qoly