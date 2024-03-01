3月1日、東京都多摩市のテーマパークサンリオピューロランド」が公式ホームページを更新し、3月いっぱいで一部キャラクターページの公開を終了すると発表した。公式サイトに掲載されたのは《以下キャラクターたちはサンリオピューロランドからおでかけすることとなり、2024年3月31日（日）をもってキャラクターページの公開を終了いたします》という文言。“おでかけ”と表現されたが、キャラクター活動の終了とは事実上の“クビ