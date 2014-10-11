台風19号（2014）

3日午後9時、台風19号がマーシャル諸島で発生した。

2014年10月14日

2014年10月13日

2022年4月13日

2022年4月11日

2022年4月13日

2014年10月13日

2022年4月11日

2014年10月11日

2022年4月8日

2014年10月11日

2022年4月7日