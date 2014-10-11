台風19号（2014）
3日午後9時、台風19号がマーシャル諸島で発生した。
2014年10月14日
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「台風20号発生」デマ画像がTwitterで拡散 よく見ると完全にデタラメ
テレビで紹介された台風19号の動きを伝える画像に、台風20号の画像を合成
トピックニュース
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台風19号でも活躍 豪雨をもたらす予兆を確認できるアプリ
降雨強度が色分は、どの段階が本当に危険で、安全なのか
livedoor
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JR西日本が台風19号接近前に全面運休 賛否両論わき起こる
否定的な意見は「社会的責務を果たしていない」「逆に無責任」など
乗りものニュース
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台風19号の影響で男性1人死亡、86人がケガ 14日も広い範囲で大気の不安定
鳥取県では用水路に転落したとみられる90歳の男性が死亡した
日テレNEWS NNN
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台風19号の影響による「出雲駅伝中止」に選手からは落胆の声
全日本、箱根駅伝を含む「学生3大駅伝」が悪天候で中止になったのは初めて
スポニチアネックス
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台風19号 鳥取県八頭町花の用水路で発見された90歳男性が死亡
救助して鳥取市内の病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認
読売新聞オンライン
2014年10月13日
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台風19号の接近でJR西日本の「列車運行情報」が珍しい状態に…
13日17時現在、運転見合わせを意味する赤一色に染まっている
乗りものニュース
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安室奈美恵の「namie amuro LIVE STYLE 2014」が台風19号接近で中止
JR西日本が午後4時頃から全列車の運転を取りやめることから開催中止を決定
スポニチアネックス
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京阪神地区全線で初めての「事前運休」 台風19号の影響で
午後2時から順次運転本数を減らし、午後4時からすべての運行を取りやめる
日テレNEWS NNN
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台風19号が鹿児島県に上陸 転倒し足の骨を折るなどけが人相次ぐ
強風で96歳の女性が転倒し足の骨を折るなど、県内で8人がケガをしている
日テレNEWS NNN
2022年4月13日
2022年4月11日
2022年4月13日
2014年10月13日
2022年4月11日
2014年10月11日
2022年4月8日
2014年10月11日
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台風19号、台風通過直後の台風は勢力が弱くなる定説が通じぬ理由
これまで、台風通過直後に発生した台風は、勢力が弱くなるといわれてきた
NEWSポストセブン
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大型台風19号が北上中 指を切断するなど沖縄県内で13人重軽傷
男性が自宅のドアに挟まれて指を切断するなど、県内で計13人が負傷
日テレNEWS NNN