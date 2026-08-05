【高校野球】夏の甲子園が今日開幕 開幕戦は札幌日大−仙台育英 10日には横浜−沖縄尚学の好カード 初出場の熊本・有明は立命館宇治と対戦
地方大会を勝ち進んだ49校による第108回全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園が5日、開幕します。
1日に抽選会が行われ、トーナメント3回戦までの組み合わせが決定しました。準々決勝以降は再抽選となります。
開幕戦は札幌日大（南北海道）と 仙台育英（宮城）の一戦で午後5時30分に熱い戦いの幕があけます。
そのほか、優勝候補と目される前回王者の沖縄尚学（沖縄）と横浜（神奈川）が初戦で激突。
甲子園初出場は東日大昌平（福島）、八王子実践（西東京）、福山（広島）、有明（熊本）の4校。東日大昌平は白樺学園（北北海道）、八王子実践は鳴門渦潮（徳島）、福山は天理（奈良）、有明は立命館宇治（京都）とそれぞれ対戦します。
選手宣誓は、八王子実践（西東京）の矢澤陵磨主将が行います。
＜夏の甲子園各校初戦の日程＞
▽5日（第1日）
（南北海道）札幌日大 − 仙台育英（宮城）
▽6日（第2日）
（福岡）東筑 − 神村学園（鹿児島）
（静岡）聖隷クリストファー − 佐野日大（栃木）
▽7日（第3日）
（山梨）東海大甲府 − 鶴岡東（山形）
（滋賀）八幡商 − 健大高崎（群馬）
（京都）立命館宇治 − 有明（熊本）
（島根）立正大淞南 − 長崎日大（長崎）
▽8日（第4日）
（石川）遊学館 − 青森山田（青森）
（北北海道）白樺学園 − 東日大昌平（福島）
（新潟）日本文理 − 大分商（大分）
（香川）英明 − 関東第一（東東京）
▽9日（第5日）
（愛媛）新田 − 花巻東（岩手）
（岡山）岡山学芸館 − 鳥取城北（鳥取）
（徳島）鳴門渦潮 − 八王子実践（西東京）
（岐阜）中京 − 霞ヶ浦（茨城）
▽10日（第6日）
（高知）明徳義塾 − 日南学園（宮崎）
（神奈川）横浜 − 沖縄尚学（沖縄）
（富山）高岡商 − 高川学園（山口）
（奈良）天理 − 福山（広島）
▽11日（第7日）
（秋田）横手 − 敦賀気比（福井）
（和歌山）智辯和歌山 − 社（兵庫）
（大阪）履正社 − 享栄（愛知）
（長野）松商学園 − 三重（三重）
（千葉）拓大紅陵 − 佐賀商（佐賀）
（埼玉）花咲徳栄 − 札幌日大 or 仙台育英の勝者