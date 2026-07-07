7月1日、「週刊文春」によって報じられた、佐藤二朗と橋本愛の間に起きたトラブル。いまだ注目度の高いこの騒動をめぐり、双方へのバッシングが過熱する異常事態となっている。

トラブルが起きたのは、夫婦役として共演した4月期のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場だったという。

「橋本さんは、過去のトラウマにより身体接触の制限があると、フジテレビ側に事前に伝えていたそうです。佐藤さんのマネージャーにも共有されましたが、制作陣との話し合いの末、芝居に制限をつけないため、佐藤さん本人には伝えられませんでした。

しかし、第1話の撮影中、佐藤さんがアドリブで橋本さんの顎に触れてしまい、トラブルに発展しました。その後、佐藤さんから、橋本さんに対しキャリアを否定するような発言があったとも伝えられました」（芸能担当記者）

報道をめぐり、フジテレビは《男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実》とコメント。7月7日には「当社ドラマ制作に関するご説明」とする文書で、より詳細に経緯を発表している。橋本の事務所は、《当社及び当社俳優は、フジテレビ社より、弁護士による当事者・関係者ヒアリングを経て、経緯および認定された事実等の報告を受けており、フジテレビ社による報道が事実との認識》と声明を出している。

だが、佐藤は自身のXで《もうこれ以上は我慢できません》などと反論し、所属事務所も《到底受け入れることはできない》とハラスメントを否定し、互いの言い分は食い違っているのが現状だ。

事態を受け、SNS上ではさまざまな意見が飛びかった。そんななか、佐藤がドラマで見せたある演技が、波紋を広げている。

物議を醸したのは、『夫婦別姓刑事』第4話の一場面だった。斉藤由貴演じる小寺園課長が、部下から「離婚を機に、さみしさから推しにハマったってことですか?」と聞かれ、「誰も離婚が原因なんて言ってなーい!」と絶叫するのだが、それを佐藤が「大丈夫です、大丈夫です」となだめながら、後ろから斉藤を羽交い締めにするシーンがあったのだ。この一部始終は、ドラマの公式Instagramでも公開されていた。

橋本とのトラブルが、アドリブで顎を触ってしまったことから始まったとあって、Xではこのワンシーンが拡散され、議論が勃発している。「触る必要あった?」という声もあれば、「表現としておかしくはない」と擁護する声も見られ、炎上状態に陥っている。

《これ抱きついて触ってる箇所ほぼ胸じゃん。こんなの肩や腕を抑えるとかで出来る演技なんだけどなんで抱きつく必要があったんだよ》

《飛びかかろうとする人間を抱きしめて止めるみたいなのは別に表現としておかしくはないだろ》

実際に動画を見ると、たしかに佐藤は斉藤を羽交い締めにしているものの、手は斉藤の体から浮かせており、極力、胸に手が当たらないよう配慮しているようにも見える。また、羽交い締めしたのははあくまで一瞬で、その後は肩をつかんで斉藤を抑え込んでいた。

「トラブルの発端となったのが“接触シーン”だったことが伝わると、橋本さんが過去におこなった若手俳優との“密着演技”や、佐藤さんが過去に共演女優たちにおこなってきた“ボディタッチ”がそれぞれ、疑問視されることになりました。

結果として、両者へのバッシングが日を追うごとに過熱しています。橋本さんはInstagramのコメント欄を閉鎖して沈黙し、佐藤さんもXに動きがありません。

しかし、フジテレビの発表した文書では、橋本さんもフジテレビも、佐藤さんが顔に触れたことを問題視しているのではなく、橋本さんが演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら、佐藤さんが発した言動が問題であると判断した、とあります。

現在、SNS上では、接触をめぐる話題ばかりクローズアップされ、論点がずれてきている感は否めません」（同前）

この件にかかわった者全員、誰も得をしない展開となってしまったようだ。