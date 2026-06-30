三原市で知人男性を生き埋めにして殺害したとして男が逮捕された事件で、事件当日付近の防犯カメラに２人の姿が映っていたことが分かりました。 無職の倉本幹太容疑者は３月、三原市にある会社敷地内で徳田雅希さん（２９）を土の中に埋め殺害した疑いがもたれています。 警察の調べに対し容疑を否認しているということです。 捜査関係者によりますと事件当日、付近の防犯カメラに倉本容疑者と徳田さんが工事用の車で現場に