年収、学歴フィルター、ワークライフバランス、配属ガチャ――。 令和の就活は何かが違う? 人気のオリジナルコミックがアプリ＆WEBで読める「サイコミ」にて連載中の、現代のリアルを描いた社会派お仕事コメディ『今どきの若いモンは』(著・吉谷光平)。現在最新章として、学生視点・企業視点からそれぞれ就活を描く「就職活動編」を掲載中です。6月30日には、最新コミックス34巻も発売。最新刊の発売を記念して、『今どきの若いモ