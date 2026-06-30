サッカーワールドカップの日本代表はブラジルとの一戦に臨み、石川県内でも多くのサポーターが熱い声援を送りました。石川県小松市のスポーツバーには未明の試合にも関わらず、約40人のサポーターが応援に駆け付けました。試合が動いたのは前半29分。佐野海舟選手のミドルシュートで、日本は待望の先制点をあげます。 しかし、後半11分に同点とされ、後半終了間際にも